Pietrasanta Cult. In Sant’Agostino parla la storia

Quarto appuntamento del ciclo di incontri estivi “Pietrasanta Cult”, nel suggestivo Chiostro di Sant’Agostino nella Piccola Atene. Stasera alle 21,30 Stefano De Martino, docente ordinario di ittitologia all’Università degli Studi di Torino, accompagna gli spettatori in un viaggio nella storia: in uno dei primi insediamenti umani risalente a 7000 anni prima della nascita di Cristo. "Un viaggio nello spazio e nel tempo - spiega De Martino - nello spazio, perché porta in un sito nel centro della Turchia; nel tempo, perché andiamo a visitare un insediamento di una delle più antiche città della storia del mondo". Il sito si chiama Çatalhöyük e poiché è stato studiato a partire dagli anni Sessanta del Novecento sono conosciuti molti dati su di esso. "Vedremo come si viveva, quali erano le case, come erano costruite, quali erano gli spazi, chi viveva, che cosa si mangiava, di che cosa si viveva, quale era il rapporto con i morti della famiglia, con la dinastia e con il clan, qual era il rapporto con il mondo selvaggio circostante, perché l’Anatolia di allora era popolata da animali come leopardi, leoni, tori selvatici, cervi. L’uomo che attraversava questi spazi - conclude De Martino - si trovava a convivere e anche ad amare questi animali che diventano poi parte della tradizione e della religione di questi popoli". “Pietrasanta Cult” è promosso e curato da Augusto Palermo, patrocinio del Comune e della sezione Versilia Storica dell’Istituto Storico Lucchese. La segreteria scientifica è coordinata da Futura Art Gallery. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Non si possono prenotare i posti, il consiglio è andare in anticipo.