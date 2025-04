Pietrasanta celebra Giosuè Carducci con 'Book & Cook' nelle Giornate delle Case illustri

PIETRASANTALa città si unisce alle celebrazioni europee delle Giornate internazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse dall’Associazione Nazionale Case della Memoria in programma nel fine settimana. Sabato la Casa natale di Giosuè Carducci, a Valdicastello (nella foto), accoglierà i visitatori con un evento organizzato in collaborazione con la biblioteca comunale. A partire dalle 11, la dimora del poeta, primo Nobel italiano per la letteratura, ospiterà "Book & Cook". L’ evento unisce "specialità" letterarie e gastronomiche, due assi portanti del ricco mosaico che compone la cultura italiana.

Marco Capaccioli e Adriano Rigoli presenteranno il libro "A tavola con i Grandi. Ricette e curiosità dei Personaggi illustri italiani". Il libro è un viaggio attraverso le abitudini culinarie di celebri figure della nostra storia.

Alla fine della presentazione gli interessati potranno scoprire alcune delle pietanze amate da Giosuè Carducci grazie alla degustazione curata dal Circolo Arci del paese. Nel pomeriggio sarà quindi possibile visitare la casa museo del grande poeta con una guida.

Un’iniziativa che vuole rendere omaggio alla figura del poeta e che sottolinea come anche la gastronomia sia un potente strumento di identità culturale.

La partecipazione alla presentazione del libro è libera mentre la degustazione, al costo di 20 euro, è possibile su prenotazione al numero 320 8808954.