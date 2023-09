pietrasanta

Più banchi in piazza Carducci in occasione della fiera di San Martino. È la principale novità del tradizionale appuntamento in agenda l’11 e 12 novembre con fulcro in piazza Duomo. In questi giorni il Comune ha emesso il bando, con il termine per le domande fissato il 30 settembre. Complessivamente sono previsti 31 posteggi per prodotti agricoli, alimentari e non, fino a piante e fiori.