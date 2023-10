pietrasanta

La Croce Verde si è dotata di un nuovo pick-up Ford Ranger per l’antincendio boschivo e la protezione civile. Costato oltre 50mila euro e acquistato grazie anche al contributo di Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e associazione “Il Mondo che Vorrei”, il mezzo sarà inaugurato domenica alle 10 in piazza Matteotti, a cui seguirà un rinfresco alla sede di via Capriglia 5.