Pierotti Nuova asta, Comune in pole position

Archiviato il “pasticcio“ commesso all’asta del 24 maggio, il Comune può mettere seriamente gli occhi sull’ex laboratorio “Pierotti“ per dargli una seconda vita, molto probabilmente come polo espositivo. Il Tribunale di Prato ha fissato infatti un nuovo incanto il 19 luglio alle 14,30 per aggiudicare lo storico immobile incastonato tra l’Aurelia, via Santini e via del Castagno. Attualmente è rimasto in piedi solo il fabbricato, a due piani, lungo via Santini, sebbene versi in condizioni critiche di degrado, anche statico. Gli altri due invece erano stati demoliti in seguito al crollo di una porzione di muro lato nord, nel novembre 2022, dando il via a una procedura, ossia l’asta giudiziaria, andata finora a vuoto.

Il prezzo totale si attesta ancora una volta sui 700mila euro, con base d’asta pari a 525mila euro. In ballo c’è un secolo di storia finito, purtroppo, con la la dismissione e il fallimento della società proprietaria, di Prato, fino al crollo di un anno e mezzo fa. All’ultimo appuntamento, per via telematica, aveva deciso di presentarsi anche il Comune, tanto da approvare uno stanziamento di 700mila euro con delibera di consiglio comunale. L’ente, il 24 maggio, si era presentato come unico partecipante, ma tra gli allegati mancava proprio la delibera, vanificando l’acquisto.

d.m.