Pier Luigi Bersani terrà l'orazione ufficiale per l'80esimo della Liberazione a Sant'Anna di Stazzema

Sarà il noto politico e scrittore Pier Luigi Bersani, venerdì 25 aprile, a salire al Parco nazionale della Pace di Sant’Anna a tenere l’orazione ufficiale alla cerimonia dell’80esimo anniversario della Festa della Liberazione. L’ex ministro dello sviluppo economico nel governo Prodi due, e prima ancora ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sempre con il premier Prodi e poi ministro dei trasporti nel governo D’Alema, ed ex segretario nazionale del Partito democratico dal 2009 al 2013, e di recente rientrato nel Pd a seguito dello scioglimento di Articolo Uno, sarà nel borgo martire di Stazzema anche per rendere omaggio a tutte le vittime della strage nazi-fascista del 12 agosto 1944. L’intervento di Pier Luigi Bersani sarà preceduto da quello del sindaco Maurizio Verona. La giornata del 25 aprile avrà inizio dalle 15:30, per riflettere sul tema della pace e sui diritti fondamentali di libertà ed uguaglianza.

"Purtroppo prendo atto che non si riconoscono più i valori fondamentali su cui si basa la Comunità Europea - commenta il sindaco Maurizio Verona – dopo l’ennesima dichiarazione del governo tesa a ledere e disconoscere i principi che ci hanno uniti nell’Europa e hanno garantito decenni di pace e fratellanza, buttando al vento anni di lavoro e gettando nel cestino dell’immondizia ad esempio il Manifesto di Ventotene, sono convinto che le tappe storiche che ci hanno fatto progredire, verso la democrazia, la libertà ei diritti universali dell’uomo, siano sempre più significativi. E Pier Luigi Bersani credo che sia l’uomo giusto per questo anniversario: incarna, con la sua storia di politico, il suo pensiero e una evidente coerenza, i valori del 25 aprile".

Francesca Navari