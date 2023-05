Piccoli ingegneri crescono Premiate due scuole primarie al concorso "Eureka, funziona!"

Un importante riconoscimento per due scuole primarie viareggine. Le Lambruschini e l’istituto Santa Marta si sono infatti classificate al primo posto del podio della nona edizione lucchese del concorso nazionale di Federmeccanica "Eureka! Funziona!", organizzato da LU.ME. Lucca Metalmeccanica insieme a Confindustria Toscana Nord. Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche, nella quale i bambini hanno il compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a partire da un kit fornito da Federmeccanica contenente vari materiali. Mercoledì scorso a Palazzo Bernardini a Lucca, si sono svolte le fasi finali provinciali per gli otto giochi selezionati dai valutatori delle dieci aziende del progetto (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec), che insieme a Confindustria Toscana Nord organizzano il concorso in provincia di Lucca.

I vincitori sono stati selezionati da una giuria di esperti composta da Marco Pieri, Training & H.R. Development Supervisor presso Fosber S.p.A. e autore di giochi da tavolo, Morena Rossi, scrittrice, per l’agenzia Fascetti Associati che da anni promuove le attività del progetto LU.ME., e Andrea Faina, presidente dell’associazione LudoLega Lucchese e marketing specialist di Lucca Comics & Games.

Per le classi quarte, è arrivato primo "PandHabitat" della scuola primaria "Lambruschini" di Viareggio. Per le classi quinte, ha vinto "L’abbattipesce" della scuola primaria "Santa Marta" di Viareggio: le creatrici e i creatori del giocattolo andranno a Frosinone mercoledì 17 maggio per la finale nazionale. Per le classi terze, ha vinto il "Pesce palla Alfredo" della scuola primaria "Bruno Nardi" di Spianate (Altopascio).

Patrocinato dal MIUR, quest’anno dedicato alla pneumatica, il progetto "Eureka! Funziona!" è sviluppato da Federmeccanica in collaborazione con l’associazione Insegnamento Fisica (AIF) e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il centro di ricerca con sede principale a Genova e undici centri nel territorio nazionale (Torino, Milano, Trento, Roma, Pisa, Napoli, Lecce, Ferrara) e internazionale (MIT e Harvard negli USA). E’ un progetto di orientamento ed educazione all’imprenditorialità destinato ai bambini del terzo, quarto e quinto anno della scuola elementare e finalizzato a orientare gli studenti delle scuole primarie al "saper fare".