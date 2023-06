Piccoli di cinciallegra tra le auto Ragazzine li mettono in salvo

Quando si sono accorte che due piccoli di cinciallegra rischiavano di essere schiacciati da un’auto diretta al parcheggio in piazza Matteotti non ci hanno pensato due volte a metterli in salvo. Protagoniste del bel gesto avvenuto martedì sono due ragazze non ancora 16enni, MaryJo e Amina, di Camaiore e Pietrasanta, le quali hanno chiesto poi aiuto alla polizia municipale. Gli uccellini, incapaci di volare, sono stati collocati in una scatola di cartone aperta, dopo di che gli agenti, insieme alle ragazze, hanno contattato la Lipu consentendo, grazie a una volontaria di Querceta, di trasferirli all’oasi di Massaciuccoli. Con un plauso del comando e dell’amministrazione comunale rivolto alle due giovani per il loro altruismo.