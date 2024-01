Piazzone "Il sindaco convochi un incontro con i commercianti"

"Anni di amministrazione Del Ghingaro rischiano di dare un colpo mortale al mercato di Piazza Cavour, abbandonata da anni a se stessa, nel degrado che cresce giorno dopo giorno, con sempre più fondi commerciali che abbassano definitivamente le saracinesche". È la critica che arriva dal Pd, gruppo consiliare e partito: "siami stati ilsultati e sbeffeggiati dal Sindaco, quando un anno e mezzo fa, avevamo presentato una interrogazione dove

sollevavamo le criticità sul progetto di rifacimento di piazza Cavour. Avevamo suggerito di ricorrere ai fondi Pnrr invece di concedere di tutta l’area ad un privato. I nodi purtroppo oggi vengono al pettine. Il sindaco convochi rapidamente un incontro pubblico con i commercianti, le associazioni di categoria, i residenti dell’ area di Piazza Cavour per dare risposte chiare e precise sul futuro di questa zona prestigiosa. Intanto sotto Natale c’è stato il disastro di numerose attività commerciali rinchiuse come in una gabbia per i lavori stradali".