Piazzone Dondolini e Fantozzi (FdI): "L’assessore si deve dimettere"

"Nel dicembre del 2022 scrivemmo un comunicato per denunciare la grave situazione di degrado di Piazza Cavour, a Viareggio. A distanza di un anno esatto, siamo purtroppo costretti a constatare che i problemi rimangono e per certi aspetto si sono acuiti, in mezzo a chiacchiere e a vane promesse". Lo sostengono gli esponenti di Fratelli d’Italia Marco Dondolini (consigliere comunale) e Vittorio Fantozzi (consigliere regionale) che eviendiano come "dopo tanti segnali di fumo e preoccupazioni non recepite dal Comune, nel 2023 la Sovraintendenza ha bocciato 18 chioschi su 24 previsti dal project. Dunque non ci sono più le condizioni per tenere in piedi il piano economico del progetto della famiglia Tognetti". "Crediamo sia uno dei casi più clamorosi e fallimentari concludono Dondolini e Fantozzi –di questa amministrazione, ma in particolare dell’Assessore ai Lavori Pubblici Federico Pierucci, unico colpevole di tanta incapacità. Pertanto ne chiediamo le dimissioni immediate di Pierucci".