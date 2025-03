Piazza Carducci: Nuove Colonnine in Ghisa per Migliorare il Decoro Urbano

Nuovo look per piazza Carducci, nel cuore del capoluogo dove sono in corso interventi per la sostituzione delle colonnine che delimitano le aree pedonali.

L’amministrazione comunale ha provveduto a cambiare i supporti in marmo che reggono le catene per la delimitazione delle aree, utilizzando manufatti in ghisa, più maneggevoli e quindi più facilmente removibili nel caso di uso della piazza. "Una delle problematiche segnalate dalla polizia municipale, all’inizio del mandato – spiega l’assessore al decoro urbano Adamo Bernardi – era la necessità di una riorganizzazione della piazza che versava in stato di disordine, con macchine parcheggiate ovunque, anche per la carenza di stalli. Era evidente la necessità di trovare un equilibrio tra le esigenze dei residenti, delle attività commerciali, del mercato e degli eventi che si svolgono in piazza. Da qui l’avvio di una attenta riflessione e valutazione sulle soluzioni più adeguate".

Una riorganizzazione che ha permesso di mettere ordine nei parcheggi, peraltro ricavando diversi posti auto nella porzione di via Bigongiari attigua alla piazza, davanti a Palazzo Rossetti, cui si aggiungono gli stalli sui lati di via Roma sino al centro della piazza.

Il riordino era stato così possibile attraverso l’apposizione di colonnine, sinora in marmo, che andavano a delimitare gli spazi. Con il tempo però è emerso qualche problema perché non avevano un saldo ancoraggio e spesso risultavano inclinate, oltre alla pesantezza al momento di rimuoverle per consentire lo svolgimento del mercato settimanale e delle manifestazioni.

"Da qui la sostituzione di queste colonnine che adesso sarà più facile rimuovere – sottolinea Bernardi – essendo agevolmente estraibili, lo stesso per le catene ora più maneggevoli, inoltre il colore grigio proprio della ghisa riprenderà appieno la tonalità dei pali della pubblica illuminazione, migliorando così anche l’aspetto estetico". Un restyling cui si affianca la sostituzione di diverse lastre di marmo danneggiate, a delimitazione della carreggiata, e la pulizia di tratti dei marciapiedi che necessitavano da tempo di uno sbiancamento.

