"Piante pericolose da abbattere"

L’associazione Camaiore e i suoi borghi manifesta tutta la sua preoccupazione per la pericolosità di diversi alberi e invita l’amministrazione comunale a provvedere all’abbattimento. "Purtroppo – dice il presidente dell’associazione Giuseppe Bartelloni – continuano a cadere alberi lungo le strade della Versilia, anche lunedì sera nel corso del temporale alberi sono caduti in varie zone, sfiorando la tragedia. Come associazione “Camaiore e i suoi Borghi” abbiamo da sempre segnalato questa emergenza. Siamo favorevoli e sosteniamo con forza l’abbattimento degli alberi che possono causare pericolo all’incolumità pubblica, specialmente quelli lungo le strade. Gli esperti ci dicono, che un albero diventa pericoloso quando il baricentro del tronco si situa al di fuori della superficie individuata dalla base del tronco stesso e quando l’angolo di inclinazione supera i 15-20 gradi. Pertanto sosteniamo l’Amministrazione del Sindaco Pierucci, a continuare e intensificare il monitoraggio del territorio, per individuare gli alberi malati e pericolosi da abbattere, come è già stato fatto in via Tabarrani e in altri luoghi".