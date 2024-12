Piante a rischio crollo. Piano abbattimenti nelle vie del centro

Ordinanza di abbattimento delle piante in via Mascagni e Ponchielli. L’amministrazione comunale ha ricevuto dal professor Fabrizio Cinelli gli esiti dei controlli effettuati sulle alberature pubbliche sulle due strade: ci sono alcune piante in condizioni critiche, classificate in Classe D (propensione al cedimento estrema), che necessitano interventi immediati per garantire la pubblica sicurezza. Dai controlli di 148 piante (147 tigli e 1 platano) in via Mascagni, i tecnici hanno classificato in Classe D una pianta che dovrà essere abbattuta e sostituita, mentre per un tiglio si procederà con una potatura. Sottoposte a verifica in via Ponchielli tutte le 142 piante (tigli): 8 piante saranno abbattute e sostituite, mentre altre 2 saranno oggetto di potatura e trattamenti specifici. L’amministrazione ha già predisposto entro marzo del 2025 la messa a dimora di nuove piante in modo da ricostituire il filare naturale sulla strada. Nel frattempo, visto il carattere di urgenza, gli abbattimenti avranno inizio domani per evitare pericoli.