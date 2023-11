Pianta in piazza Carducci: "Dovranno spaccare tutto"

Un intervento tardivo che comporterà la riapertura della pavimentazione di piazza Carducci e che è insufficiente sul profilo del verde pubblico. Il consigliere Pd Nicola Conti interviene così dopo l’annuncio dell’installazione di una pianta sul lato nord, a due anni dal restyling della piazza, come aveva tra l’altro prescritto la Soprintendenza. "Mi domando – scrive – come riusciranno a piantumare un albero in un’area piena di sottoservizi. È ovvio che ci dovevano pensare prima: ora dovranno spaccare l’asfalto e predisporre lo scavo mettendo mano dove sono già stati spesi soldi pubblici. Non solo, andava lasciato lo spazio anche per l’espandersi delle radici, che ora rischiano nel tempo di danneggiare i vari cavidotti". Conti contesta poi il fatto che non siano previste altre piante: "Con qualche albero in più, magari al posto dei tristi olivi in conca, oltre ad avere una piazza più ’fresca’ e verde, avremmo avuto un minor effetto degli eventi meteo in virtù delle chiome che trattengono l’acqua, riducendo il rischio idraulico ed evitando allagamenti alla stazione".