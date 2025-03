Piano opere pubbliche: "Convinta l’opposizione"

"Il piano triennale delle opere pubbliche è passato senza alcun voto contrario". A sottolinearlo è Sinistra Comune, che analizza: "Il dato politico è chiaro, anche l’opposizione ha sancito la bontà di un piano che certamente non permetterà voli pindarici ma che mette in campo risorse importanti per l’anno corrente e disegna per il prossimo triennio un’idea di Massarosa all’avanguardia con i tempi – commentano i consiglieri Michela Sargentini e Federico Gilardetti –; si parla quindi già quest’anno di un incremento delle asfaltature, di interventi infrastrutturali importanti sull’edilizia scolastica come quello sulla scuola di Bozzano, di realizzazione di ben due piste ciclabili e tanto altro su cui ritorneremo nei prossimi mesi".

Dal canto loro, i consiglieri di maggioranza esprimono "grande soddisfazione per l’esito del voto in consiglio comunale; dall’opposizione è arrivato un riconoscimento che sinceramente non ci aspettavamo ma che è indicativo del fatto che l’amministrazione, riguardo al piano delle opere pubbliche presentato dal vicesindaco Stefano Natali, ha sicuramente messo in campo risorse e progetti importanti al punto che persino l’opposizione ha riconosciuto che fare di meglio sarebbe stato difficile, un piano che risponde nell’immediato a precise esigenze del territorio e comincia a disegnare una Massarosa sostenibile e accogliente".