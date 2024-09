Piano Operativo: "Tempi troppo stretti"

"Tempi troppo stretti per le osservazioni al piano operativo". Ettore Neri, segretario del circolo Pd, sollecita la possibilità di dare margine per raccogliere contributi. "Il 1° agosto è stato avviato il procedimento per la formazione del nuovo Piano Operativo e il 12 agosto il responsabile del procedimento ha pubblicato sul sito del Comune l’avviso per la presentazione dei contributi da parte dei soggetti interesseati entro il 12 ottobre. Iniziare tale procedimento, così importante per i nostri cittadini, a ridosso del Ferragosto, non sembra la scelta migliore. Gli incontri aperti alla cittadinanza per spiegare il Piano sono stati convocati dall’amministrazione per il 13 e 27 settembre e, quindi, a poca distanza dalla data di scadenza dei termini. Si ritiene utile prorogare almeno al 31 ottobre la presentazione dei contributi/proposte, così per la presentazione delle osservazioni alla variante al Regolamento Urbanistico vigente per l’allargamento dell’incrocio tra via Guicciardi e via Tognocchi a Pozzi".