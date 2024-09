Piano Operativo e scadenze: "Non sono escluse proroghe"

"Non escludiamo una proroga per le osservazioni al Piano operativo". Il vice sindaco Adamo Bernardi si dice possibilista, a seguito della critica avanzata dal Pd seravezzino: infatti il termine ultimo per proporre osservazioni al Piano comunale è attualmente fissato al prossimo 11 ottobre. Un tempo troppo ristretto, per il Pd, in considerazione che il procedimento aveva preso avvio nel periodo ferragostano e quindi con molti studi tecnici in ferie o semplici cittadini in vacanza (ecco che il partito democratico aveva suggerito di slittare il termine al 31 ottobre). "Nessuno ha mai negato a priori una proroga – precisa l’assessore Bernardi – manca quasi un mese alla scadenza e sappiamo che molte persone attendono gli ultimi giorni per presentare il proprio contributo a questo strumento fondamentale per il territorio. In prossimità della scadenza valuteremo l’andamento delle osservazioni e prenderemo decisioni adeguate a consentire la più ampia partecipazione della cittadinanza".

Va intanto ricordato che, dopo il primo incontro pubblico a Querceta di venerdì scorso, prossima tappa sarà a Seravezza nella sala conferenze della Misericordia il prossimo 27 settembre: anche in questo caso verrà illustrato l’iter del Piano e le modalità per presentare il proprio contributo.