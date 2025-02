Piano delle asfaltature. Cantieri sul territorio

Proseguono i lavori di manutenzione delle strade nelle varie frazioni del territorio comunale di Massarosa: nello specifico, in questa fase del programma di manutenzione della viabilità, gli operai del Comune stanno intervenendo a Stiava, nel centro della frazione. Gli interventi sulle strade come quello in corso d’opera nel borgo rientrano rientrano nell’ambito del piano generale messo a punto dall’amministrazione comunale, per un totale di 185mila euro: la somma è destinata alla manutenzione di tratti di strada di competenza comunale che necessitano di opere di rifacimento del manto di usura con nuove asfaltature, compresa la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati nelle strade individuate.

"Di frazione in frazione, procediamo con la realizzazionie degli interventi previsti dal piano – spiega l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Stefano Natali –; procediamo per priorità, ma confermiamo l’impegno complessivo che già nel 2024 ci ha visto investire oltre 300mila euro". Insomma, le varie necessità sono sotto la lente d’ingrandimento e le risorse sono allocate: ora si tratta di mettere in campo le energie di volta in volta disponibili per la sistemazione delle criticità.

Tra gli obiettivi, spiega la sindaca Simona Barsotti, c’è quello tutt’altro che secondario di migliorare le condizioni di sicurezza per chi transita sulle vie oggetto di riqualificazione: "La manutenzione dei piani stradali – sottolinea la prima cittadina – è funzionale a garantire la sicurezza della circolazione e a migliorare la fruibilità delle strade". Il piano proseguirà nel corso delle prossime settimane con ulteriori interventi.