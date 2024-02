Piano antincendio. Via libera dalla Regione

VIAREGGIO

È stato approvato il Piano specifico di prevenzione antincendio boschivo del comprensorio della pineta di Viareggio. Si tratta di 675 ettari che comprendono la zona costituita dalla pineta di Levante con una concentrazione elevata di nuclei urbanizzati. Il Piano specifico di prevenzione AIB individua i punti strategici di gestione e le azioni, come strutture parafuoco, aree di trattamento preventivo con fuoco prescritto e fasce di autoprotezione, per limitare la loro intensità, severità ed estensione. "Si tratta di strumenti innovativi che pongono la Regione Toscana all’avanguardia nel panorama nazionale e costituiscono una delle in materia di gestione del rischio per una delle calamità che sempre con maggior frequenza ed intensità colpisce anche la nostra regione", afferma il presidente della regione Eugenio Giani, "il cui obiettivo è, appunto, individuare, cercando la migliore proporzione" tra superfici trattate, costi e benefici, gli interventi da realizzare per la prevenzione così da mitigare i danni di incendi in zone particolarmente sensibili, anche in termini di rischio per la comunità. "Il Piano Specifico di Prevenzione AIB si configura come un vero e proprio piano di prevenzione strutturale contro gli incendi boschivi – spiega l’assessora Stefania Saccardi –. Purtroppo gli scenari ambientali a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, conseguenza di un cambiamento climatico sempre più evidente suggeriscono di incentivare e rafforzare gli interventi preventivi di contrasto al fenomeno incendi con l’obiettivo di diminuire, anche in aree molto vaste, il verificarsi di incendi di elevate proporzioni".