Personaggi tv Golia e Ballantini a Lido Show

Due grandi ospiti a Lido Show per raccontare la Tv privata italiana dalle sue origini ai successi di programmi cult come Striscia la Notizia. Oggi alle 21.30 sul palco del Pontile Dario Ballantini e Gabriella Golia, pronti a raccontarsi al conduttore Claudio Sottili tra successi televisivi, aneddoti ed incontri della loro carriera.

Gabriella Golia è stata “il volto” di Italia 1, fin dalla nascita di Fininvest poi Mediaset, annunciatrice televisiva, presentatrice e showgirl ripercorrerà l’epopea delle tv di Silvio Berlusconi e dei loro protagonisti. Tra questi indubbiamente Dario Ballantini, noto al grande pubblico per la collaborazione con il programma televisivo Striscia la notizia, attore ed imitatore capace di vestire i panni di tantissimi personaggi, uno per tutti Valentino, portandone sul palco ed in Tv caratteristiche divertenti e modi di fare in un mix esilarante di ironia e comicità. Alcuni video d’archivio arricchiranno la serata e l’intervista agli ospiti.

