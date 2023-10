"Perdita d'Acqua in Via di Contra: Cittadini Protestano da Tempo"

Perdita copiosa d’acqua in via di Contra: i cittadini da tempo protestano. Scorre ininterrotta da oltre un mese, quasi due, ma nessuno interviene: Gaia inerme, nonostante le segnalazioni al Comune. Si butta via un bene primario alla faccia del risparmio e della siccità: quest’anno è andata meglio quanto a mancanza d’acqua, ma ciò non toglie che non si possa sopportare lo spreco grave in atto in collina, in via di Contra: ben 5 litri di perdita al minuto da ben 40 giorni. Gli enti esterni al Comune sembrano essere ritardatari a parte la ‘fibra’, la cui istallazione ha lasciato tratti di strade disastrate. In questo caso il sindaco Marcello Pierucci è intervenuto a fianco dei cittadini. E per l’acqua che scorre senza sosta?