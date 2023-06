Perdita d’acqua in strada Si forma avvallamento

Non c’è pace per il tratto di via Montiscendi asfaltato appena venti giorni fa. Dopo la prima perdita d’acqua, a cui ha fatto seguito la protesta dei cittadini e i lavori di riparazione di Gaia, appena sette giorni dopo la perdita si è ripresentata causando stavolta un vistoso avvallamento nel manto stradale. "La perdita – scrive Alfonso Baldi dell’associazione ’Movimento blu’ – si è ripresentata nello stesso identico posto, con tanto di buco sull’asfalto che può essere pericoloso per le due ruote. Sarà forse il caso di sostituire tutto il tubo? Anche perché sia gli interventi di Gaia che l’asfalto a cura del Comune sono ovviamente a carico dei contribuenti". Non più tardi del 19 giugno Baldi aveva inviato una lettera al sindaco, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) e al Difensore civico toscano per chiedere l’immediata riparazione della perdita e il conseguente ripristino dell’asfalto.

d.m.