Per Puccini l’eternità è un paradosso

P come Puccini, ma anche Paradosso. Molti paradossi. Puccini è il lirico più rappresentato nei teatri del mondo, eppure il Festival di Torre del Lago riceve dallo Stato e dalla Regione Toscana le briciole. Nulla, in confronto a quanto Stato e Regione Marche versano al Rossini Opera Festival, Per di più, le Marche hanno anche lo Sferisterio di Macerata. I soldi sono la misura del peso differenziale che le stagioni liriche estive dell’Adriatico vantano rispetto a quella sul Tirreno. È un caso, ma nel 2024 la capitale italiana della cultura sarà Pesaro, che ha battuto Viareggio. Nonostante siano ancora recenti gli eventi straordinari tenuti per l’anniversario di Rossini.