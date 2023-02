Per Maria Teresa Baldini è vicino il ritorno in Regione Lombardia

Per il medico fortemarmino Maria Teresa Baldini, tornato a correre in politica come candidato capolista con la coalizione Noi Moderati, si profila la concreta opportunità di entrare nel consiglio regionale della Lombardia. Infatti Noi Moderati ha conquistato un solo seggio con l’ingresso di Vittorio Sgarbi che però dovrà scegliere tra rimanere sottosegretario o fare il consigliere regionale, essendo le due cariche incompatibili. Quando ufficializzerà la scelta di lasciare il seggio in Lombardia, il suo posto sarà preso dalla prima dei non eletti, appunto Baldini (ex parlamentare per Fratelli d’Italia) che con 62 voti punta a entrare nell’assise regionale. Maria Teresa Baldini ha avviato il suo percorso politico proprio a Forte dei Marmi fondando il movimento Fuxia People nel 2012 con in quale si è candidata due volte a sindaco nel suo paese natale e, nel 2016, ha corso per la poltrona di primo cittadino a Milano.