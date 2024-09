Per il confronto e la riflessione. Torna il Forum dell’Informazione con Umberto Galimberti e Recalcati

CAMAIORE

Torna anche per il 2024, con un’edizione che si preannuncia di alto spessore, il Forum Internazionale della Formazione, l’appuntamento ospitato a Camaiore, dedicato al confronto e alla riflessione sulle tematiche della formazione e della didattica, giunto alla sua settima edizione. Relatori di fama internazionale e contenuti di grande livello, come del resto il Forum ci ha abituato in questi anni, tra i protagonisti di questa edizione il filosofo e saggista Umberto Galimberti e lo psicoanalista Massimo Recalcati.

Quest’anno la manifestazione sarà concentrata in due giorni, sabato 19 e domenica 20 ottobre, con il tema “Il Fattore Umano”, declinato in diversi modi e presentato sotto molteplici punti di vista, grazie anche alla partecipazione di autorevoli personaggi del mondo della formazione, della cultura e della società. Il filosofo Galimberti sarà protagonista del percorso rosso del forum, quello dedicato alle “competenze emotive“, con un seminario, dal titolo significativo, “Quando la vita era guidata dal cuore: emozioni e sentimenti nell’era della tecnica”. A Massimo Recalcati invece è affidata l’apertura del percorso azzurro incentrato sull’educazione affettiva, con l’intervento “Il desiderio come fattore umano”. Molti altri relatori hanno già confermato la loro presenza in un programma che sarà svelato nel dettaglio nei prossimi giorni. La domenica, come ormai da tradizione, sarà dedicata ai laboratori sia per ragazzi e bambini che per adulti. Le iscrizioni (gratuite, ma obbligatorie) saranno aperte i primi giorni di ottobre, per un’edizione, la settima, organizzata dalla società di formazione TESEO, assieme al professor Alessandro Mariani dell’Università degli Studi di Firenze e al Comune di Camaiore. "Obiettivo del forum - spiegano gli organizzatori - è quello di creare un’occasione di riflessione e confronto, valorizzando l’importanza della formazione come processo continuo e trasversale, presente in tutte le fasi della vita. Abbiamo scelto come tema guida “Il Fattore Umano“ proprio perché viviamo un’epoca in cui i ritmi vorticosi delle molteplici trasformazioni attualmente in corso, a partire dalla crescita esponenziale dell’intelligenza artificiale, impongono una attenta riflessione sulla centralità del fattore umano".