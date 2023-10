Pensilina alta. Alunni bagnati dalla pioggia

Rispetto a prima, quando gli alunni delle scuole elementari “Alessio Ricci“ del Pollino (nella foto) entravano e uscivano dal plesso in totale balìa degli eventi atmosferici, la situazione è nettamente migliorata grazie alla pensilina installata quest’estate all’ingresso. Ma a far preoccupare alcuni genitori sono le dimensioni della nuova struttura, considerata troppo alta per proteggere i bambini in caso di piogge forti come quelle che si stanno abbattendo in questi giorni anche in territorio pietrasantino. Il timore non è tanto per la pioggia in sé, visto che finora gli alunni, i docenti e il personale del plesso di via Pontenuovo non hanno avuto grossi disagi, quanto per quelle giornate in cui oltre alla pioggia c’è vento forte e l’acqua scende di traverso col rishio di vanificare la presenza della stessa pensilina.

Una soluzione migliorativa, di cui in questi giorni non si fa che parlare, potrebbe essere quella di installare coperture laterali in grado di assicurare una protezione completa a chi entra ed esce dalle “Alessio Ricci“. Dal Comune, però, fanno sapere che al momento non è previsto alcun ulteriore intervento, anche perché in municipio non è pervenuta nessuna richiesta ufficiale da parte né del personale scolastico né delle famiglie. Quest’ultime erano state accontentate con la pensilina in seguito alle loro ripetute segnalazioni dovute al disagio, per i propri figli, di entrare a scuola nelle giornate di pioggia. La pensilina, arricchita dalla presenza di una copertura leggera, è costata 52mila euro ed è stata inserita in un pacchetto di interventi da oltre 900mila euro su cui aveva messo mano il Comune per migliorare l’accoglienza e la sicurezza di diverse scuole del territorio.

d.m.