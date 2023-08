"Pca di Pietrasanta: l'Avvocato risolve il "pasticcio" dell'Asl"

C’è voluto l’intervento di un avvocato per porre fine una specie di “contenzioso“ tra l’Asl e il progetto comunità aperta (Pca) di via Stagi, che da oltre 40 anni si occupa di dipendenze. Il servizio, com’è noto, aveva cessato la sua attività il 1° aprile 2021 a livello medico (somministrazione farmaci), su iniziativa dell’Asl, restando da allora attivo solo come presidio informativo. Ma l’azienda sanitaria, sul proprio sito internet, alla voce “dipendenze“ aveva addebitato quella chiusura agli operatori del Pca. I quali si sono risentiti e hanno prima protestato pubblicamente, ma senza esito, fino alla decisione di inviare una diffida all’Asl attraverso l’avvocato Gabriele Dalle Luche. Obiettivo raggiunto: nei giorni scorsi l’Asl ha rimosso quella nota, con il Pca che ringrazia Dalle Luche.

d.m.