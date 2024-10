Paura sui binari per un incendio. Circolazione dei treni in tilt per ore

FORTE DEI MARMI

Paura nella mattina di ieri lungo la linea ferroviaria Massa-Forte dei Marmi, nei pressi di Montignoso, dove un principio d’incendio ha interessato la motrice di un treno merci in transito. Fortunatamente, non c’è stato alcun pericolo per i macchinisti e l’intervento tempestivo delle squadre di emergenza ha permesso di mettere rapidamente la situazione sotto controllo. L’allarme è scattato alle 11.32 circa, quando la squadra operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara è intervenuta con due unità, una autopompa serbatoio e una campagnola pick-up con un equipaggio di cinque operatori. Sul posto erano presenti anche il personale di RFI e altre unità VVF. L’incendio, come confermato dall’assessore di Montignoso Giulio Francesconi, sarebbe stato causato da un corto circuito al pantografo, la parte del treno che si collega alla rete elettrica. "Tutto è sotto controllo, le Ferrovie dello Stato hanno già staccato la corrente e risolveranno il problema il prima possibile. La sicurezza non è mai stata a rischio, non ci sono stati danni alla cabina e l’unica conseguenza è stata l’interruzione temporanea della circolazione ferroviaria", ha dichiarato Francesconi. La linea ferroviaria è stata interdetta al traffico in entrambe le direzioni, provocando rallentamenti e disagi lungo l’intera tratta. Diversi treni in transito hanno subito ritardi, con punte fino a due ore, a causa delle operazioni di ripristino della sicurezza. Il blocco ha coinvolto sia treni regionali che a lunga percorrenza, causando disagi ai pendolari e ai viaggiatori. Testimoni delle attività commerciali vicine hanno raccontato di aver notato il convoglio merci fermo e di aver visto fiamme provenire dalla motrice. "Ci siamo affacciati per curiosità, e poco dopo sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme in breve tempo", ha riferito uno dei presenti. Grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato subito domato, evitando danni più estesi al convoglio. La procedura ha previsto prima lo spegnimento delle fiamme, poi la disattivazione della linea elettrica per garantire la sicurezza. Successivamente, si è provveduto a mettere in sicurezza il pantografo danneggiato e a ripristinare la motrice, permettendo lo spostamento del treno. I rallentamenti sono proseguiti anche dopo pranzo, e la circolazione è ripresa intorno alle 13.30 utilizzando un solo binario per consentire il deflusso dei treni in attesa.

Michele Scuto