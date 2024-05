Paura per il mercato: "Occorre un piano di rilancio immediato"

"Purtroppo il degrado che colpisce da tempo la zona simbolo del mercato cittadino pare inarrestabile: un crescente clima di paura e preoccupazione che investe residenti e imprenditori. Paura sommata a esasperazione, culmine di un percorso contraddistinto purtroppo da promesse disattese e mancanza di dialogo da parte del Comune che hanno generato chiusure in serie e desertificazione dell’area", commenta anche ConfCommercio Viareggio sulla situazione di Piazza Cavour. "Per riportare a nuova vita il Piazzone occorre un progetto di rilancio complessivo non più rimandabile che coinvolga anche le associazioni di categoria".