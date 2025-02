Paura in un cantiere edile. Cede il braccio di un elevatore. Grave un operaio di 55 anni

Nella tarda mattinata di ieri si è verificato un grave incidente sul lavoro in un cantiere edile di via IV Novembre, di fronte al liceo scientifico, in cui è rimasto gravemente ferito un operaio.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – un cinquantacinquenne originario della Romania – stava lavorando al terzo piano della facciata di un condominio in ristrutturazione quando, per cause che saranno al vaglio di ulteriori accertamenti, il braccio del cestello elevatore sul quale si trovava avrebbe ceduto. E grazie ai presidi di sicurezza, dunque all’imbracatura con cui si era assicurato, l’operaio non è precipitato a terra. Ma le conseguenze dell’incidente sono comunque serie.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi del 118, oltre ai vigili del fuoco, che hanno collaborato con i sanitari nelle operazione di soccorso. Presente anche una volante del commissariato di Polizia e gli ispettori del lavoro dell’Asl Toscana Nord Ovest, che cercano testimoni per ricostruire cosa è accaduto in quell’attimo drammatico. L’operaio è stato quindi accompagnato con l’ambulanza al pronto soccorso del “Versilia“, da dove – per la gravità del politrauma riscontrato, in particolare al volto – i medici hanno poi disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Cisanello.

Attraverso gli accertamenti tecnici si cercherà adesso di capire cosa abbia determinato il cedimento del braccio meccanico del mezzo elevatore, che secondo quanto ricostruito dagli agenti era stato preso a noleggio dall’operaio presso una ditta specializzata di Pistoia.

