Paura a Pietrasanta. Incendio in un’abitazione. Ustionato il proprietario

Anche senza maltempo l’attività dei vigili urbani non si ferma mai. Sono stati protagonisti di due interventi d’emergenza in Versilia: l’incendio di un’abitazione a Pietrasanta, e una fuga di gas in strada a Viareggio.

Il due interventi risalgono a sabato, ma i pompieri ne hanno dato notizia solo ieri. A Pietrasanta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento della cittadina versiliese è intervenuta alle 16,50 in via Torraccia 29 per un incendio sviluppatosi in un appartamento. Le fiamme si sono sviluppate interessando il vano cucina e l’ingresso dell’abitazione al piano terra. Nell’incendio il proprietario dell’ immobile ha riportato uscioni a una gamba, comunque non gravi, ed è staton riportava ustioni a una gamba ed è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale Versilia con un’ambulanza del 118, per le cure del caso.

Due ore più tardi un’altra squadra dwei vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio è intervenuta in città. Erano le 18:41 e in via Euro Menini era in corso una fuga di gas in un’area in cui erano in corso lavori pubblicicon una trivella. La strada è stata chiusa per motivi precauzionali. Sul posto sono intervenute la ditta Toscana Energia per la riparazione della condotta danneggiata, e diverse pattuglie di vigili urbani che hannogarantito la sicurezza dell’operazione stradale.