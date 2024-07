Galleria d’arte a cielo aperto. Le nuove opere in Passeggiata In mostra il genio di Orlinski

Viareggio, 1 luglio 2024 – La Passeggiata trasformata in una galleria d’arte a cielo aperto. Non solo relax al mare per un turista; non solo un bel piatto di spaghetti allo scoglio in uno dei tanti ristoranti del salotto buono. Da ieri potrà ammirare quattro monumentali opere d’arte di uno degli artisti oggi più quotati a livello internazionale.

Richard Orlinski , l’artista francese contemporaneo più richiesto al mondo, arriva infatti a Viareggio con quattro opere monumentali: White Resin Walking Bear, Mick Blue Wild Kong, Black Resin Jeans e Sar Yellow Man. Un progetto espositivo ambizioso, voluto dall’amministrazione Del Ghingaro, organizzata grazie alla collaborazione della galleria Deodato Arte. Le opere, tutte di grandi dimensioni, dai 2 metri del White Resin Walking Bear ai 5 del Sar Yellow Man, hanno preso ognuna il proprio posto lungo la Passeggiata e nel Giardino della Libertà, il ritrovato spazio verde adiacente a piazza Mazzini, ex area Casa del Fascio.

"Spesso le persone sono troppo intimidite per visitare gallerie e musei, così io porto il museo da loro", queste le parole di Orlinski. "Siamo contenti che un artista di fama mondiale – Ha detto l’assessore alla cultura Sandra Mei – abbiascelto la nostra città per esporre a cielo aperto. E questo è il concetto che da sempre abbiamo cercato di esprimere promuovendo la cultura in ogni luogo anche al di fuori di quelli più ‘canonici’. Per tutta l’estate e oltre, potremo ammirare quattro capolavori conosciutissimi e un artista di fama mondiale. Siamo orgogliosi di ospitare un’installazione così prestigiosa che va ad arricchire la Passeggiata, già così bella di per sé, e che oggi con Orlinski lo diventa ancora di più".

Queste le opere esposte: White Resin Walking Bear (Passeggiata): con la bocca aperta e le orecchie drizzate, l’orso in movimento sembra avanzare con fluidità e sicurezza. Mick Blue Wild Kong (Passeggiata): iIl Kong si dichiara invincibile con la bocca spalancata e i denti minacciosi. Tuttavia, la bestia feroce è anche capace di tenerezza. L’opera si ispira al cinematografico King Kong. Black Resin Jeans (Giardino della Libertà): simbolo dell’America degli anni ’60, i jeans sono ormai leggende a sé stanti e un must della moda internazionale. Sinonimo di libertà, gioventù e provocazione. Sar Yellow Man (Giardino della Libertà): e se l’uomo potesse cancellare i suoi pensieri oscuri e i brutti ricordi, conservando solo le cose belle della vita? Orlinski ha catturato questo concetto, scolpendo un’opera che può sbocciare.