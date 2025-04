Pasquetta in terrazza: con vinili, cocktail e tramonti vista mare

Lunedì 21, dalle 18 alle 21, la terrazza panoramica dell’Hotel Palace di Viareggio torna ad accendersi di musica, gusto e atmosfere raffinate. In occasione della giornata di Pasquetta, sarà il dj set di Mister Belvedere, a scandire il ritmo del tramonto, con un viaggio sonoro attraverso perle rare e sonorità d’epoca capaci di evocare un groove frizzante e senza tempo.

Il tutto nella cornice esclusiva del rooftop del Palace, dove la bartender Giulia Magagnoli proporrà per l’occasione una selezione di cocktail creativi ispirati al Blue Bar Gin, il distillato artigianale pensato appositamente per l’hotel: un gin elegante, aromatico, dallo spirito contemporaneo e identitario. A completare l’esperienza sensoriale, una selezione di appetizer sofisticati, studiati per dialogare con le note dei cocktail e le vibrazioni musicali, in un perfetto equilibrio tra gusto, estetica e suggestione.

La direzione artistica musicale è firmata dall’associazione culturale Escodamé, che anima la programmazione con eventi sempre diversi e curati nel dettaglio. La proposta è quella di Iacopo Crudeli, cantante e ideatore del progetto, che ha aperto la rassegna primaverile con un concerto nella storica Sala Belle Époque.