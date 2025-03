Pasqua a Ponterosso: uova decorate colorano il territorio con creatività

Una ventina di uova decorate, realizzate in compensazione e in diverse dimensioni, alcune sagomate con simpatiche finestre “uso” selfie, coloreranno il territorio tra centro storico e frazioni per celebrare la Pasqua con un tocco di creatività. L’iniziativa porta la firma del comitato “Ponterosso nel cuore” ed è stata sostenuta dal consigliere comunale Giacomo Vannucci: "All’inizio doveva essere solo una piccola scenografia – racconta – ma un po’ per lo spirito che da sempre ci guida, un po’ perché anche al sindaco Giovannetti è piaciuta l’idea e ha chiesto di incrementare la ‘produzione’, siamo arrivati a un vero allestimento a tema che si spingerà fino a Strettoia. Abbiamo iniziato con il presepe, continuiamo con le festività pasquali e speriamo, in futuro, di raccogliere sempre più idee e partecipazione e fiducia: ringrazio Adamo Pierotti, Paolo Bazzichi, il gruppo di lavoro del comitato strada e la Pro Strettoia per aver intrapreso questa".

Le uova, che variano in altezza da 1,20 a 2 metri e sono trattate per resistere agli agenti atmosferici, verranno posizionate a partire dal 6 aprile in diversi spazi pubblici come il parco della Lumaca in centro, quello di piazza Lucchesi a Ponterosso, lungo l’Aurelia e, a Strettoia, in accordo con il comitato di paese che accoglierà anche l’altalena gigante finora “di stanza” a Fiumetto. Proprio al parco di piazza Lucchesi, domenica 13 aprile a partire dalle 14, il comitato “Ponterosso nel cuore” ha organizzato una piccola festa di Pasqua per i bambini con tanti giochi, dolcezze e sorprese.