Partecipazione attiva dei cittadini. Eletti i rappresentanti di zona

Concluse le votazioni dei rappresentanti di zona: parte in concreto il progetto della partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa. Iacopo Menchetti, assessore e delegato alla partecipazione, annuncia questa nuova forma di sinergia: “Faremo delle riunioni tutti insieme - assicura - per conoscerci e dare il senso giusto a questo percorso intrapreso molti mesi fa: incontrerò i cittadini e con loro daremo voce alle istanze e ai bisogni del territorio”. Le zone sono 11 e ognuna ha i propri coordinatori scelti in base a votazione degli abitanti delle stesse: non esiste più un rappresentante monocratico, ma si fa riferimento all’ampiezza della zona per basarvi il numero degli eletti. Si parte con Camaiore centro con Grazia Palagi, Giuseppe Angeli e Anna Rita Dalle Luche; per la zona suburbana ( Montebello, Frati) Marco Dal Torrione e Andrea Lari e per le colline del Lombricese, Stefano Altemura e Daniela Cappello. Per le colline marittime ci saranno Valentina Domenici e per la Pieve, Gessica Sebastiani e Claudio Pardini; per Pedona, Laura Antonelli; per le colline del Lucese, per adesso Loris Gentili, ma ne andrà votato un altro. Per la valle del Lucese: Graziana Giannecchini, Serena Pardini e Marco Morotti; per le Seimiglia, Andrea Andreini e Cinzia Fia e per Capezzano, Marzia Giordano, Lucia Bicicchi, Sergio Evangelisti e Gessica Caniparoli; infine per Lido: Andrea Giorgetti, Antonella Paoli, Silvia Venturini, Cesare Salvini e Aliso Cecchini.

I.P.