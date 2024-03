’Partecipare in Comune’. Sabato l’evento finale

"Partecipiamo in Comune", atto finale: dopo la convocazione delle nuove assemblee di zona e l’elezione dei rispettivi coordinamenti, l’amministrazione organizza per sabato un evento conclusivo del percorso partecipativo, intrapreso all’inizio del mandato con la stesura e l’approvazione del nuovo "Regolamento della Partecipazione". Una giornata dedicata al territorio e alla società, per un coinvolgimento complessivo del governo cittadino. Sono invitati a partecipare tutti coloro che sentono il desiderio e la voglia di collaborare alla cosa pubblica.

La mattinata sarà dedicata a testimonianze ed esperienze di partecipazione territoriale, con relazioni di esperti nel settore, all’interno del Chiostro dei Frati. Interverranno l’assessore alla partecipazione Iacopo Menchetti, il suo collega Ernesto Russo del comune di Zola Predosa, Stefania Gatti di Comunità Interattive e Andrea Zanetti dell’Autorità regionale per la promozione della partecipazione.

A partire dalle 15, poi, è stata organizzata una ’passeggiata partecipativa’ a cura di Claudia Casini dell’Associazione italiana partecipazione pubblica, per concludere nel migliore dei modi un’intensa giornata. "La giornata rappresenta la conclusione di un processo partecipativo di rilevanza regionale, finanziato dall’Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione, che ci consente d’ora in poi di entrare nel vivo e di praticare queste attività – spiega Menchetti –; non posso che esprimere soddisfazione per l’entusiasmo e la consapevolezza con cui il territorio ha accolto questa volontà dell’amministrazione: una volontà rara, che si ispira ai principi della corresponsabilità, dell’apertura alla comunità, della condivisione e della coprogettazione".