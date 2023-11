Parte il servizio mensa: "Vogliamo fare bene"

Domani parte il servizio mensa nelle scuole di Massarosa. Venerdì c’è stata un’ultima riunione tra l’amministrazione, Sodexo (il gestore del servizio di ristorazione) e i referenti degli istituti scolastici. "Abbiamo definito il percorso, i rapporti col gestore e con le famiglie – spiega la sindaca Simona Barsotti –; è chiaro che nel corso della prima settimana potrà capitare di dover fare degli aggiustamenti. E ci sarà la massima tolleranza rispetto ai bambini che potrebbero non risultare iscritti: ci siamo resi conto che alcuni genitori pensavano di aver completato le pratiche dopo aver aderito alla pre-iscrizione. Quando si parte con un nuovo servizio bisogna mettere in conto un periodo di assestamento prima di arrivare a regime".

Per quanto riguarda l’organizzazione di Sodexo, "i pasti saranno preparati in due punti cucina, a Piano di Conca e a Pietrasanta grazie all’accordo con Pietrasanta Sviluppo – continua Barsotti –; ci sono sette mezzi in dotazione per il trasporto dei pasti, in modo che ogni plesso sia servito separatamente e che le pietanze arrivino calde. Inolte, Sodexo si sta attrezzando per un erogatore ad hoc per l’acqua. Da parte di tutti c’è la volontà di partire bene".