Park in via Solferino: "Adesso si sistema"

"Il parcheggio di via Solferino? E’ sempre stato usufruibile". Il sindaco Bruno Murzi replica alla nota del consigliere Enrico Ghiselli che ha lamentaro il mancato ripristino dello spazio usato come area di cantiere durante la ripavimentazione del centro.

"È curioso – esordisce il sindaco – che proprio chi ha avuto in mano la delega ai lavori pubblici per anni, oggi si permetta di criticare un’amministrazione che ha dimostrato senso pratico e trasparenza nelle proprie scelte. Il parcheggio in via Solferino è stato utilizzato per allestire il deposito di stoccaggio dei materiali necessari ai lavori di pavimentazione del centro per diversi mesi. A giugno, al termine di questi interventi, si è deciso con buonsenso di non procedere alla sistemazione del parcheggio ma di lasciarlo a servizio delle auto poiché eravamo in piena stagione. A settembre, a causa di un rinvio per motivi tecnici dei lavori di manutenzione sulle pavimentazioni in piazza Garibaldi, necessari per sostituire alcune piastrelle rotte, con una conseguente riorganizzazione degli interventi, anche la risistemazione del parcheggio di via Solferino, in accordo con gli uffici, ha subito uno slittamento. La ditta incaricata provvederà al ripristino del parcheggio a costo zero per il Comune, e l’intervento sarà realizzato al termine dei lavori sulle pavimentazioni del centro. Trovo a dir poco ironico – conclude il sindaco - che il consigliere Ghiselli, che in passato ha spesso avanzato richieste irrazionali ignorando i pareri tecnici e senza curarsi delle priorità amministrative, oggi accusi questa amministrazione di inefficienza. Forse dovrebbe interrogarsi sulle sue scelte passate e sul fatto che, quando era delegato, ignorava persino le comunicazioni scritte che gli venivano inviate dagli uffici".

Fra.Na.