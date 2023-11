Parco inclusivo a Ponterosso. Così rinasce piazza Lucchesi

Il famoso doppio risultato in un colpo solo: far rinascere la zona di piazza Lucchesi con un nuovo punto d’incontro e aggregazione e proseguire le politiche di inclusione sociale e sostegno ai disabili e alle loro famiglie con un parco giochi che vedrà la luce tra fine anno e gli inizi del 2024. A centrare questi due obiettivi è il progetto, da 78mila euro, approvato dalla giunta e destinato al quartiere di Ponterosso sulla scìa di quanto avvenuto nei mesi scorsi in piazza Versilia, a Fiumetto (nella foto). "Da anni i residenti della zona chiedevano un parco giochi – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – e pertanto abbiamo accolto questa richiesta individuando piazza Lucchesi come location più adatta. Essendoci un grande parcheggio e totale assenza di traffico potranno venire bimbi anche da altre zone. L’intervento è già partito con l’installazione di panchine, alberi e una fontanella. Ora abbiamo ordinato l’acquisto dei giochi: ogni parco del territorio diventerà inclusivo".

Quello in arrivo nei prossimi mesi a Ponterosso avrà una superficie di circa 125 metri quadri, con pavimentazione anti-trauma, e sarà provvisto di giochi accessibili a tutti, quali altalene, scivoli con scala, giochi a molla e fontanelle, e di un percorso sensoriale.

d.m.