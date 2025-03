Parco di Bussoladomani. Qui la musica è di casa. A luglio arriva "21 Savage"

Bussoladomani si conferma l’epicentro della musica in Versilia e non solo. Chiusa nel mese di giugno la prestigiosa rassegna "La Prima Estate", nel parco lungo il viale Kennedy ai primi di luglio si vivrà una data... unica. Lido di Camaiore si prepara ad accogliere uno degli artisti hip hop più influenti e acclamati della scena mondiale: 21 Savage. Il 9 luglio 2025, il rapper vincitore di un Grammy e superstar globale multi-platino si esibirà nell’unica data italiana.

Dopo un 2023 da record, in cui ha condiviso il palco con Drake nel tour da oltre 100 milioni di dollari di incassi "It’s All A Blur Tour", e un ritorno trionfale nella sua Londra natale con otto concerti sold out, 21 Savage ha consolidato il suo status di hitmaker con il suo terzo album solista american dream, che ha debuttato direttamente alla prima posizione della Billboard 200 e ha mantenuto la vetta per due settimane consecutive. Con undici nomination ai Grammy in carriera e una vittoria nel 2020 per Best Rap Song, 21 Savage è oggi uno dei nomi più imponenti della scena hip-hop internazionale. Il Parco Bussoladomani, con la sua cornice unica a pochi passi dal mare, sarà il palcoscenico perfetto per un’esibizione che si preannuncia memorabile. Il fascino della Versilia in estate, la brezza marina e la potenza di un live show mozzafiato renderanno questa serata un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica urban.

I biglietti saranno disponibili da lunedì sul circuito Ticketone e in prevendita domani e venerdì in partnership con Radio 105.