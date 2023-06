Parcheggia da Dior. Subito scoppia la lite

Forte dei Marmi, 6 giugno 2023 – Debutta la super buotique Dior con difficili prove di convivenza col vicino mercato ambulante. Domenica infatti sono dovuti intervenire gli agenti della polizia municipale per sedare un violento battibecco nato tra un ambulante arrivato col furgone e la responsabile della boutique che ha reclamato la presenza del passo carrabile all’ingresso del negozio. Uno scambio di opinioni che ha calamitato non poco l’attenzione di coloro che si sono trovati ad assistere alla scena. In sostanza lo smantellamento del cantiere – dopo la lunga ristrutturazione della villa per realizzare la tanto attesa boutique – ha fatto emergere una problematica "di compatibilità" con i mezzi degli ambulanti, alla luce dell’annosa tolleranza che c’è sempre stata quando il mercoledì e la domenica mattina vengono piazzati i furgoni degli operatori del mercato in via Piave e via Carducci. Una consuetudine che adesso però malamente si sposa con l’ingresso della prestigiosa boutique dove, tra l’altro, campeggia il cartello di divieto di sosta. La mattina dunque l’ambulante avrebbe parcheggiato il furgone in quello che era lo stallo abituale, prima che iniziassero i lavori che inibivano la parte antistante dell’immobile. Ma quel posizionamento adesso non sarebbe risultato in linea con il punto di accesso di Dior. Da lì la lite tra l’operatore e la responsabile della boutique, con il primo che reclamava il diritto di avere uno stallo esterno alla piazza, e la seconda che asseriva la necessità di lasciare libero il passo di ingresso della prestigiosa boutique. Gli animi si sono calmati con l’intervento della municipale che cercato di conciliare le parti. Adesso comunque sarà necessario ridisegnare la mappatura delle soste mezzi, alla luce della nuova realtà commerciale di lusso.

Fra.Na.