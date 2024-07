Paoli trionfa per Gaber. La cerimonina finale oggi in Piazza Mazzini

È per questa sera, alle 21.30 in Piazza Mazzini, l’appuntamento finale della 95° edizione del Premio Viareggio Rèpaci. Dopo l’incontro di ieri sera, che ha visto gli autori delle diverse sezioni raccontare le loro opere, e la consegna di premi importanti, come quello della Città a Roberto Vecchioni, e quello “I luoghi del Pensiero“ scrittura per Teatro – Canzone, conferito, in collaborazione con la Fondazione Gaber, al giovane Matteo Paoli, la cerimonia conclusiva, condotta dalla giornalista del Tg1, Monia Venturini, insieme al Presidente di giuria Paolo Mieli, vedrà, insieme agli intermezzi comici di Riccardo Rossi, la sfilata degli autori premiati per ritirare i loro riconoscimenti, e lo svelamento del nome vincitore nella sezione narrativa, tra Silvia Avallone, Federica De Paolis e Marco Lodoli.