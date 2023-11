Morte Paola Coluccini, comunità in lutto. “Un esempio di grande professionalità”

Pietrasanta, 23 novembre 2023 – Sarà effettuata nella giornata di domani l’autopsia sulla salma di Paola Coluccini, la 53enne di Capezzano Pianore, da tempo in servizio a Pietrasanta, scomparsa nella sua abitazione a causa di un malore. L’esame è stato disposto ieri pomeriggio proprio per far luce sulle cause esatte del malore che ha colpito la donna nella notte tra lunedì e martedì. Soltanto una volta eseguita l’autopsia la salma, che si trova all’obitorio dell’ospedale “Versilia“, potrà essere rilasciata ai familiari per consentire a chiunque di farle un ultimo saluto prima all’obitorio e poi ai funerali che saranno curati dalla Misericordia di Capezzano Pianore.

Una tragedia tanto straziante quanto improvvisa visto che Paola non aveva mai avuto particolari problemi di salute. Inoltre la sua felicità per essere stata da poco assunta a tempo indeterminato alla cooperativa “Itinera“, per la quale svolgeva servizi agli istituti culturali cittadini (in precedenza aveva lavorato anche in Versiliana), aumenta ancora di più il dolore tra i familiari e tutti coloro che la conoscevano e l’avevano apprezzata per le sue meravigliose doti umane e professionali.

Tra di loro l’associazione “Muttley’s group“, di cui Paola era una volontaria attiva: "Era un esempio di professionalità. Mercoledì (ieri, ndr ) doveva essere di turno con noi al palasport di Forte dei Marmi: sarà sempre per noi, onoreremo la sua persona con la stessa professionalità che ci sapeva dimostrare. Ci stringiamo intorno ai suoi cari, in primis il compagno Ottaviano e la figlia Jennifer". Sconvolta anche Annalisa Anitori, coordinatice dei gruppi sicurezza Whatswapp: per alcuni anni Paola era stata referente per la zona del Vecchiuccio.

d.m.