Panathlon club. Ci sono Baldini,. Vizzoni, Di Chiara

È nato il nuovo Club Panathlon Forte dei Marmi (opererà anche a Pietrasanta e Seravezza, oltre a mantenere una stretta collaborazione con tutti i Club). È stata eletta presidente Ilaria Lotti, il Club è costituito dal consiglio direttivo ed i soci fondatori: Alberto di Chiara e Nicola Vizzoni, vice presidenti; Enrico Crespi, segretario; Giuseppe Alaimo tesoriere; Francesco Menichetti, Maria Teresa Baldini, Matteo Casagrande, Marco Predieri, Francesca Navari referente stampa, Tiziano Lera, Graziella Arrighi.

Il Panathlon è un’associazione culturale in campo sportivo, fondata a Venezia il 12 giugno 1951,

benemerita riconosciuta del Coni, e ha come scopo l’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali, quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli. L’associazione è apolitica ed aconfessionale, senza distinzioni di sesso o razze e senza finalità di lucro. "L’attività del Club – spiega la presidente Lotti – consisterà in momenti formativi, iniziative di solidarietà, conferimento di premi speciali, oltre a creare eventi tesi alla realizzazione dei fini statutari quali l’etica sportiva e sociale, la cultura e all’arte sportiva, in stretta collaborazione con le altre benemerite del Coni, con le Istituzioni locali, Enti e Società sportive del territorio e con particolare attenzione alla scuola, riportando al centro i valori di lealtà ed amicizia, rispetto e integrazione, impegno e sacrificio, che spesso vengono dimenticati". La festa per la costituzione del club si terrà il 3 febbraio alla presenza delle autorità ed istituzioni locali e del mondo sportivo, il Coni e sport e salute.