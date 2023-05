Palio dei Micci: il giorno X Oggi la gara allo Stadio Aggiunta una tribuna

Ci siamo. Tutto è pronto per la 66esima edizione del Palio dei Micci, manifestazione dei record post pandemia dato che le richieste dei biglietti sono state numerosissime ed è stata aggiunta una tribunetta rialzata nella zona lato bar dello Stadio. Dopo la vittoria nel Miccio Canterino del Ranocchio e del Pozzo nella Staffetta, l’organizzazione dell’evento clou della Versilia storica è pronta (viste le buone previsioni meteo) per il grande spettacolo di oggi con la corsa sugli asini (in programma alle 18,30) allo Stadio Buon Riposo di Pozzi che rappresenta l’esaltazione del Palio.

Stamattina, dopo la celebrazione della Santa Messa alla chiesa di Santa Maria Lauetana a Querceta, alle 10 in piazza Matteotti ci sarà la tradizionale benedizione dei Micci e verrà anche premiato il vincitore del concorso “Palio in Vetrina”, al quale ha partecipato un nutrito numero di attività commerciali di zona, sfoderando il proprio estro sul tema, si tratta di: Abbigliamento Donna Donnasino, Saponeria Piume, Fioreria delle storie, Eccellenze di Luigi, Bar Patrizia, Agenzia Immobiliare Rit’Abitare, Charmat, Bar La Meridiana 2.0, Pizzeria Il Poeta, Pizzeria l’Ortica, Paninoteca Azza Benedetta, Effegi, L’Angolo del Buongustaio. "Le otto contrade partiranno ognuna dalla propria sede nel primissimo pomeriggio – spiegano i vertici della Pro Loco – sfilando per le strade della città, fino a raggiungere lo stadio dando poi il via alle 16 alla sfilata storica e alla scenografia. Prima contrada ad entrare all’interno dello stadio sarà quella del Ranocchio, vincitrice della corsa del 2022. Grande attenzione sul Tema, saltato lo scorso anno causa Covid 19, torna protagonista e come da tradizione si svolgerà al centro del campo contemporaneamente alla sfilata. Al termine delle sfilate si terrà l’attesissima corsa dei micci, il vincitore della corsa infatti sarà il vincitore del Palio. Infine saranno assegnati i vari premi: premio sfilata, tema, “Meccheri” al miglior gruppo musici, l’Alabarda d’Oro assegnata alla contrada con il miglior punteggio per la combinata sfilata e tema e l’attesissimo Gonfalone del Palio. Le contrade vincitrici festeggeranno sicuramente, come da tradizione, con i caroselli le vittorie attraversando tutto il territorio delle varie borgate". Per la manifestazione rimangono solo alcuni biglietti per la gradinata a 15 euro.

D.P.