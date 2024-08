Palestra al Marzocchino, via ai lavori. A settembre edificio ampliato

Sono iniziati gli interventi alla palestra “Piero Greco” di Marzocchino, finalizzati all’ampliamento dell’impianto sportivo e alla realizzazione di opere di manutenzione interna e di abbattimento delle barriere architettoniche. I lavori prevedono un costo di 200 mila euro e apporteranno evidenti migliorie con interventi di adeguamento degli interni. Vi sarà inoltre un ampliamento degli spazi disponibili attraverso l’affiancamento di tre elementi modulari che incrementeranno la superficie, in modo da dare una concreta risposta alle crescenti esigenze sportive. In questi primi giorni di cantiere, dunque, si è proceduto alle demolizioni interne di alcune pareti per la realizzazione di quattro nuovi bagni, con contestuale adeguamento alle normative, e di due spogliatoi e docce per la zona arbitri. Di pari passo con le opere interne, si sta provvedendo a gettare la fondazione sulla quale verrà realizzato l’ampliamento di 60 metri quadri sul lato Viareggio. Da una parte, dunque, gli interventi di adeguamento e miglioria della palestra esistente, in linea anche con le prescrizioni del Coni e con le normative relative all’accessibilità per i portatori di handicap, dall’altra la realizzazione di un corpo collegato all’esistente per dare maggiore respiro a questa struttura che serve la scuola media ma anche diverse associazioni sportive.

"Una palestra che sta crescendo, di pari passo con le esigenze del territorio - commenta Giacomo Tarchi, consigliere delegato allo sport - in modo da garantire risposte concrete sia alle associazioni che la frequentano sia al pubblico sempre in aumento, come avviene in occasione delle partire della Vp Volley che, con la promozione in serie B, necessita di una struttura maggiormente funzionale". Tre mesi per il completamento dei lavori, salvo proroghe che potrebbero derivare dall’essere a cavallo del periodo estivo, in ogni modo si prevede la conclusione delle opere interne già a settembre. Grande soddisfazione è espressa dal sindaco Lorenzo Alessandrini: "con questo intervento chiudiamo il cerchio con gli interventi finalizzati al potenziamento dei nostri impianti: a metà del nostro mandato, due campi sportivi, la piscina e ora la palestra sono stati interessati da importanti lavori di adeguamento. Dedicheremo il prossimo periodo a lavorare per qualche nuovo traguardo, tenendo conto che la nostra è una gioventù molto sportiva che ha bisogno di spazi e opportunità".