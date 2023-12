Palazzo Rossetti. Riparte l’opera dopo lo stop

L’amministrazione comunale sta lavorando con particolare impegno nell’ambito dei lavori pubblici. La giunta Alessandrini ha approvato un importante progetto di abbattimento delle barriere architettoniche che consentirà di muoversi sui tre piani del cimitero di Seravezza, dove intanto sono in fase conclusiva i lavori di rifacimento delle scale, dei vialetti interni e degli edifici laterali di servizio. Concluso questo cantiere, la ditta inizierà i lavori per i nuovi vialetti al cimitero di Basati. Nel frattempo è in partenza anche la progettazione dei nuovi vialetti al cimitero della Cappella e degli elevatori per l’accesso facilitato ai fornetti del cimitero di Querceta. E’ in fase di affidamento l’incarico di progettazione per il recupero e la ristrutturazione antisismica della scuola elementare Frediani di Seravezza, mentre si attende il via libera del Ministero per partire coi lavori di demolizione e ricostruzione della palestra retrostante. Buone notizie anche per Palazzo Rossetti, con la ripartenza dei lavori di restauro che si erano interrotti a causa della rescissione del contratto con la precedente ditta. La nuova impresa sta allestendo il cantiere, intanto è stata inoltrata al Ministero dei beni culturali la perizia di completamento dell’ultima parte del palazzo, per la ricerca del finanziamento. Ottime novità per il nuovo asilo nido di Querceta: il 28 novembre sono stati consegnati i lavori per la realizzazione dell’immobile per 1.975.000 euro. Per quanto riguarda la scuola materna Querceta sud, sono in partenza le opere di ristrutturazione. Nei prossimi giorni si attende anche un decisivo balzo in avanti per il sottovia di Querceta, con la imminente convocazione della conferenza dei servizi per le procedure finali di approvazione del progetto esecutivo e l’avvio della procedura di gara europea.