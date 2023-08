Paesaggi interiori Scoprire l’anima tramite l’arte

PIETRASANTA

Inner Landscapes (Paesaggi Interiori) è la videoinstallazione dell’artista Angelica Bergamini, in mostra il 3 Agosto al MuSA di Pietrasanta: un salto nella introspezione più intima, dunque anche universale e allo stesso tempo un dialogo aperto fra le emozioni umane e le forme naturali, in un percorso di contemplazione dell’inconscio personale e quello collettivo.

Un’artista, Bergamini che conosce la profondità umana e le sue potenzialità: ottimista e immensa, sempre pronta a sfidare con coraggio il pensiero altrui e i misteri dell’animo umano. Le sue opere non rappresentano solo la sua ricerca personale ma anche l’invito all’indagine più schietta e leale verso sé stessi. Un monito garbato e silenzioso che si fa potente man mano che permettiamo all’opera di attraversarci: immagini (l’“occhio” che ci impone lo sguardo interiore) e suoni (il “respiro”, il senso del “vuoto”, le “risate ancestrali”) che abbinati alla parola - “Remember”- obbligano lo spettatore a una pausa possibile solo dentro quel silenzio meditativo, riconducendo l’Io personale a quello universale del tutto, in una dimensione priva di tempo e di spazio, ma possibile solo dentro di noi.

Angelica Bergamini è nata a Viareggio e dal 2006 vive e lavora a New York. La videoinstallazione è a cura di Alessandro Romanini e Maurizio Marco Tozzi, in collaborazione con Over The Real e Lucca Film Festival, in mostra giovedì dalle 19 al MuSA di Pietrsanta. L’evento è promosso dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e organizzato da Lucca In-Tec, società che gestisce il MuSA, in collaborazione con Over The Real e Lucca Film Festival.

Manuela Antonucci