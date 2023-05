Osservatorio rifiuti zero Ecco la strategia green

L’osservatorio "Rifiuti Zero" nel comune di Camaiore muove i primi passi. "Venerdì 5 maggio, i cittadini, Ersu, l’amministrazione comunale e l’associazione Zero Waste Italy si sono riuniti attorno allo stesso tavolo – si legge in una nota dell’osservatorio –: parte quindi un lavoro di confronto, di idee e collaborazione dal basso per la riduzione dei rifiuti e una migliore gestione a livello comunale. L’Osservatorio si è riunito venerdì 12 con l’amministratore di Ersu Walter Bresciani Gatti: un incontro per discutere sui dati della raccolta differenziata, sulle principali sfide di riduzione dei rifiuti e migliore coinvolgimento dei cittadini. Lunedì 15 abbiamo incontrato l’assessora all’ambiente Sara Pescaglini, alla quale abbiamo illustrato i vari progetti che vogliamo sviluppare".

Le idee del gruppo di lavoro sono già definite. "Secondo l’Osservatorio i primi progetti da produrre sono: migliorare la comunicazione e l’informazione dei cittadini sulla corretta gestione dei rifiuti, sui servizi attivi sul territorio come Ecomobile, centri di raccolta e isole ecologiche, soprattutto nella zona di Lido. A questo scopo, l’Osservatorio è già al lavoro per creare una brochure informativa e materiale utile a questo scopo. È in programma anche l’apertura di una pagina Instagram e Facebook. Altra attività dell’osservatorio sarà la cooperazione con l’amministrazione per l’apertura di un centro del riuso nel nostro comune, il rilancio del compostaggio domestico e una particolare attenzione alla gestione dei rifiuti nei grandi eventi, manifestazioni, sagre e fiere. In cantiere ci sono anche altri progetti che hanno bisogno di più tempo per essere definiti. Ringraziamo Ersu e amministrazione – chiudono –per la disponibilità nei nostri confronti".