Sanità, il caso ospedale Versilia: "Manca personale, è allarme"

Lido di Camaiore, 7 febbraio 2023 - ​L’ospedale Versilia funziona con meno di 1.200 unità di personale: al momento, stando al report presentato dalla direttrice Lisanna Baroncelli, sono operativi 279 medici, 663 infermieri e 236 Oss. "Personale insufficiente", sentenzia il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini all’indomani dell’ispezione al Versilia per toccare con mano le condizioni di lavoro del personale.

"A seguito del nostro recente sopralluogo all’ospedale – racconta il consigliere del Carroccio – avevamo chiesto un report alla dottoressa Baroncelli. I numeri evidenziano che il personale, come ci è stato riferito nel corso della visita, nel complesso non è sufficiente a far fronte, ad esempio, agli accessi al pronto soccorso che sono numericamente molto elevati, specie d’estate".

Baldini dunque sprona la Regione a intervenire. "Occorre prendere atto della delicata situazione – spiega ancora –, più volte rilevata dai sindacati come il Fials. La Regione si deve dunque adoperare per risolvere le varie criticità; non possiamo più permettere che gli operatori sanitari vengano sottoposti a turni massacranti e magari non possano prendersi neppure le regolari ferie o i turni di riposo. Dopo la nostra visita di poco più di un mese fa e a fronte dei dati che ci sono pervenuti, pensiamo sia fondamentale, come già avevamo annunciato nel corso dell’ultimo incontro, fissare un appuntamento con i vari primari per capirne le singole e reali esigenze".

Nel frattempo, Baldini andrò in visita anche al San Luca di Lucca: "Come gruppo consiliare – conclude – stiamo effettuando un ampio e approfondito giro nelle varie strutture sanitarie toscane per capire personalmente quali siano i problemi e cercare di trovare soluzioni funzionali".